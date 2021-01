Tutti ne sanno e ne sapevano più di Fukuyama. La storia non è finita. Anzi, è diventata molto più complicata e, forse, pericolosa. Il titolo del suo libro di grande successo di vendite e di citazioni “La fine della storia e l’ultimo uomo” (1992, adesso UTET 2020) si riferiva alla fine di una specifica tappa della storia. Le democrazie occidentali, liberal-costituzionali avevano sconfitto i comunismi “reali”, per sempre. Potevano concedere agli uomini e alle donne spazi e tempi per la loro realizzazione. La nuova tappa della storia, pandemia compresa, dice che c’è tuttora molto da fare, per creare e sfruttare le opportunità di (auto)realizzazione. Non per distruggerle, come fa qualcuno in Italia.