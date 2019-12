INVITO Cittadinanza, sovranità e diritti nell’Europa contemporanea #3dicembre #Modena @Istitutostorico

martedì 3 dicembre 2019 ore 15 - 18 Aula magna Scuole Marconi Largo Pucci 45/a - Modena

Cittadinanza, sovranità popolare e democrazia Gianfranco Pasquino

Il corso, organizzato da Istituto storico di Modena in collaborazione con Memo (Multicentro Educativo Modena) Comune di Modena, Centro Europe Direct di Modena e Centro Documentazione e Ricerche sull’Unione Europea (Unimore), si propone di rispondere alle esigenze formative dei docenti in merito sia alla materia Costituzione e Cittadinanza, che già a partire dallo scorso anno scolastico è stata inserita tra le materie su cui verte il colloquio orale dell’Esame di Stato, sia al nuovo insegnamento di Educazione civica.

Il corso si rivolge ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ha come finalità quella di promuovere la conoscenza della Costituzione italiana e delle ragioni storiche profonde che l’hanno generata, con particolare attenzione al tema della tutela della dignità della persona e dei diritti.

Si cercherà anche di affrontare il tema dell’evoluzione dei diritti in rapporto al processo di integrazione europea e di riflettere sui nuovi diritti legati alle dinamiche storico-sociali in atto nello scenario mondiale attuale.

Il concetto di cittadinanza verrà poi trattato in un’ottica ampia, di respiro europeo ed internazionale per cogliere i nessi tra il paradigma universale dei diritti umani e l’esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile per la costruzione di democrazie partecipative e inclusive nella sfida complessa posta dai processi di multiculturalizzazione nelle società contemporanee e dai rinascenti nazionalismi.