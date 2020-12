Il conferimento della Legion d’Onore al dittatore egiziano Al-Sisi viola uno dei più alti principi a fondamento dell’Unione Europea #GiulioRegeni #PatrickZaki

Corrado Augias ha compiuto un gesto meritevole del nostro più vivo apprezzamento. Ha restituito la Legion d’Onore all’ambasciata di Francia a Roma in protesta contro il conferimento della stessa onorificenza al dittatore egiziano Al-Sisi. Dal canto suo, il Presidente Macron ha platealmente violato uno dei più alti principi a fondamento dell’Unione Europea: protezione e promozione dei diritti delle persone. Macron è certamente al corrente del rapimento, tortura e assassinio di Giulio Regeni. La politica estera non si svolge all’insegna di valori morali, ma non può, non deve calpestarli per scambi commerciali e prestigio nazionale.