Brexit è una realtà. Che impatto avrà sul futuro dell’Unione Europea? #webinar #15gennaio #EuropaCantierediFuturo

Brexit è una realtà. Che impatto avrà sul futuro dell’Unione Europea? Il Prof. Gianfranco Pasquino e l’On. Sandro Gozi interverranno sul tema, in un dialogo condotto da Angela Mauro. Vi aspettiamo venerdì 15 gennaio alle ore 18:30 in diretta Facebook, sulla pagina di Europa – Cantiere di Futuro. Non mancate!

