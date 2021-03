Investire in ricerca umanistica per far riemergere l’Italia dal declino

Pudicamente o, forse, perché non possono e vogliono riconoscerlo, politici, commentatori e intellettuali non riconoscono che il declino abita in Italia da una trentina d’anni. Declino politico, economico, sociale, culturale, demografico: lo argomento nel mio libroLibertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana (UTET 2021). Solo prendendo pieno atto dello stato deplorevole in cui si trovano gli Italiani diventa possibile, non automaticamente probabile, che gli ingenti fondi attribuiti all’Italia dalla Commissione Europa serviranno davvero alla Ripresa e al Rilancio.