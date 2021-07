Democrazie vs non democrazie. Promesse mantenute e promesse mancate dalla democrazia rappresentativa 9/10 luglio #Matera Seminario Democrazia e Futuro @lascalettamatera

CIRCOLO CULTURALE

La Scaletta

MATERA 1959

Seminari “Democrazia e Futuro”

Palazzo Malvinni-Malvezzi

Sala Convegni della Camera di Commercio di Matera



9 luglio ore 16.30-20.30 e 10 luglio ore 9.30-12.30



Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza politica e Politica comparata dell’Università degli Studi di Bologna e della John Hopkins University



Democrazie vs non democrazie. Promesse mantenute e promesse mancate dalla democrazia rappresentativa al bivio della memoria

Con la ripresa post Covid-19, la democrazia rappresentativa è attesa a una nuova sfida; l’emergenza pandemica ha creato una situazione di eccezionalità, che ha avuto come conseguenza il rafforzamento dei poteri di governo, anche a scapito delle libertà e delle garanzie istituzionali dei cittadini. Cosa ci aspetta nel prossimo futuro? In Italia, quali prospettive possiamo intravedere per la ripresa post-pandemia? Quanto l’élite e le classi dirigenti del paese devono ritenersi responsabili delle promesse non mantenute della democrazia italiana?

Sarà possibile seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook Democrazia e Futuro