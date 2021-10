La libertà è diventata inutile? Paradigmi e riflessioni fra pandemia e post-Covid #26ottobre #Forlì Festival L’Occidente nel Labirinto XXI edizione

26 ottobre ore 17.30

Salone comunale

Piazza Aurelio Saffi, 8 – Forlì

Gianfranco Pasquino

dialogherà sul tema “La libertà è diventata inutile?”

con Pietro Caruso

introduce Alessandra Righini

L’evento è parte del Festival L’Occidente nel labirinto XXI edizione “DALL’UOMO VITRUVIANO ALL’HOMO TECHNOLOGICUS.

Mente e Corpi del Terzo Millennio fra Utopie e Distopie” organizzato dal Circolo ACLI L. Valli insieme ad una rete di 14 associazioni ed enti, ed è riconosciuto come corso d’aggiornamento per gli insegnanti.

Per info: http://www.aclivalli.it

mail: aclivalli@gianfrancopasquino