Il “metodo Conclave” che qualcuno auspica per l’elezione del Presidente della Repubblica ha qualcosa a che vedere anche lontanamente con la democrazia?

La linea distintiva fra provocazioni e stupidaggini è spessissimo molto sottile, tenuissima. No, l’elezione del Presidente della Repubblica italiana non sarebbe affatto “migliore” se affidata al metodo Conclave. Opacità, intrighi, scambi impropri, ricatti: succede di tutto nei conclavi. Nulla che serva a migliorare i rapporti fra il popolo di Dio e i suoi pastori. Certo, dai parlamentari vorrei più trasparenza e una chiara assunzione di responsabilità. Dai presidenziabili vorrei più candore. So che, contro le mie credenze, sono pii desideri.