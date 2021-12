VIDEO Draghi non ha avuto la forza di imporre il contributo di solidarietà ma prendere bene significa potere dare altrettanto bene

Ho molto apprezzato la distinzione fatta da Draghi tra debito cattivo, sprechi a favore di persone non meritevoli, e debito buono, investimenti che producono conseguenze positive per una collettività. Al contrario, non credo che si possa distinguere il tempo per dare soldi dal tempo per prendere soldi. Come nel caso del contributo di solidarietà, che Draghi non ha avuto la forza di imporre, prendere bene significa potere dare altrettanto bene. Si può fare, forse si deve