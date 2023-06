INVITO Il coraggio in politica #Caravaggio #Bergamo #23giugno Filosofi lungo l’Oglio

Venerdì 23 giugno alle ore 21

Chiostro di san Bernardino

viale papa Giovanni 17/a

Caravaggio (Bergamo)

In caso di pioggia l’incontro si terrà nell’auditorium del Santuario di Santa Maria della Fonte

Gianfranco Pasquino dialogherà sul tema: “Profili di coraggio”



Professore emerito di Scienza politica nell’Università di Bologna, Gianfranco Pasquino è dal 2005 socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Si laurea a Torino in Scienza politica con Norberto Bobbio e si specializza in politica comparata con Giovanni Sartori all’Istituto Cesare Alfieri di Firenze.

La sua carriera universitaria l’ha portato a insegnare anche nelle Università di Firenze, Harvard, della California a Los Angeles, e alla School of Advanced International Studies di Washington. Fellow di ChristChurch e di St Anthony’s a Oxford e dell’Instituto Juan March di Madrid, è stato professore di scienza politica nell’Università di Bologna e nominato Emerito nel 2014. Dal 1976 è professore di European Studies al Bologna Center della Johns Hopkins University. Ha diretto dal 1980 al 1984 la rivista «Il Mulino» e, dal 2001 al 2003, la «Rivista italiana di scienza politica». Nel triennio 2010-2013 è stato presidente della Società italiana di scienza politica (SISP).

È stato Senatore della Repubblica dal 1983 al 1992 e dal 1994 al 1996.



Torna “Filosofi lungo l’Oglio”, l’attesa maratona filosofica che quest’anno toccherà dal 5 giugno al 25 luglio ben 23 comuni compresi tra le provincie di Brescia e di Bergamo con un panel di ospiti d’eccezione. Qui il programma completo con le biografie dei partecipanti.

“Osa sapere, sàpere aude“: è questo il motto dell’illuminismo, ma questo è anche il tema sul quale verterà la diciottesima edizione del festival, quella della maturità, che quest’anno ha scelto come parola chiave “osare”.



