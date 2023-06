Tutti promettono. Nessuno mantiene. Vota nessuno #SaveTheDate #14giugno Accademia delle Scienze dell’istituto di Bologna #ciclo La Democrazia fra crisi e riforme

Il ciclo di incontri, coordinato dal prof. Walter Tega, La Democrazia fra crisi e riforme propone una riflessione sullo stato di salute della nostra Repubblica. Argomenti dei tre incontri saranno le riforme istituzionali, il rapporto tra i poteri nella vita di una società democratica, l’esercizio del suffragio universale e le forme della rappresentanza, le libertà politiche e civili e le condizioni materiali di esistenza delle persone.

14 giugno 2023 – ore 17

Gianfranco Pasquino

Tutti promettono. Nessuno mantiene. Vota nessuno

In presenza presso l’Accademia delle Scienze di Bologna in via Zamboni 31

Oppure online AULA VIRTUALE