Difendiamo il parlamento Difendiamo la democrazia #7settembre #CasalecchioDiReno #IoVotoNO

Comitato per il No – Casalecchio di Reno

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE

Lunedì 7 Settembre ore 21.00 c/o Casa per la Pace - La Filanda via dei Canonici Renani, 8 – CASALECCHIO DI RENO

Sarà presente per il Comitato per il No il Prof. Gianfranco Pasquino

REFERENDUM SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI

IL 20 e 21 SETTEMBRE VOTIAMO NO

Perché la democrazia è un bene supremo: risparmiare su di esse non è solo sbagliato, ma anche ridicolo, visto che il risparmio sarebbe dello 0,007% del bilancio statale, ovvero 1,35 euro per cittadino: un caffè all’anno.

Perché la cattiva politica ha altre cause: non il numero dei parlamentari, ma come vengono eletti: tramite leggi elettorali incostituzionali, viziate dalla logica maggioritaria che mortifica la rappresentanza della effettiva volontà politica; leggi che impediscono ai cittadini di scegliere i candidati, che finiscono per essere

nominati dalle segreterie dei partiti.

Perché vogliamo difendere la democrazia e la Costituzione: Il taglio dei

parlamentari è infatti un tassello di un disegno più complesso, che prevede una nuova legge elettorale, senza scelta dei candidati e con una elevata soglia di accesso, che impedirebbe a milioni di cittadini di essere rappresentati in Parlamento.