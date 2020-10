Chi ha vinto davvero nei dibattiti tra Trump e Biden per le presidenziali Usa 2020

Due vincitrici nei dibattiti presidenziali e vice: le giornaliste intervistatrici Kristen Welker e Susan Page. Ieri, Welker ha fatto molto meglio del suo collega Chris Wallace perché poteva spegnere il microfono di quel prevaricatore di Trump. I sondaggi post-dibattito dicono che Biden rimane largamente in testa, anche negli Stati che diedero la vittoria a Trump. In attesa di un improbabile evento cruciale, che negli USA è definito game changer, è probabile che i Democratici si stiano preparando per scongiurarlo. Con il suo nervosismo Trump dice che non sa come trovarlo.