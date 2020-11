Trump lascerà la Casa Bianca ma il trumpismo non finirà. I democratici riusciranno a contrastarlo culturalmente esprimendo un’altra idea di America? #USA2020

Attingendo a piene mani dai quotidiani USA, i commentatori italiani hanno detto (quasi) tutto, ma certo non “di più” (e non meglio). Adesso, si esibiscono…

Almeno una previsione pre-elettorale è risultata corretta: il conteggio dei voti per l’elezione presidenziale USA è in effetti già molto lungo e angosciante. Entrambi i…

No, non è una elezione come le altre quella in corso per la Presidenza degli USA nei prossimi quattro anni. Neanche nel 2016 possiamo dire,…