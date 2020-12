Dove sta l’equilibrio tra apertura alla circolazione dei cittadini e controllo della pandemia?

Qual è il punto di equilibrio fra l’apertura commerciale per la libera circolazione degli italiani e il rischio dei contagi da Covid-19? Nessuno lo sa, neppure il migliore dei governi e i migliori degli epidemiologi. Alcuni governi: Nuova Zelanda e Taiwan in testa hanno privilegiato la salute dei loro cittadini e hanno chiuso tutto. La Germania di Angela Merkel ha scelto in questo senso per almeno tre settimane. Il governo italiano ha probabilmente oscillato troppo, ma le dichiarazioni contrastanti e contraddittorie delle opposizioni e dei Presidenti di regione rivelano che non avrebbero fatto meglio. Dovendo scegliere direi: assoluta disciplina personale e chiusura totale.