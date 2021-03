Tutto quello che vorremmo sapere sulla pandemia #Covid19

Grave è che la pandemia sembra tutte le informazioni essersi portata via. Davvero in Cina, luogo d’origine del Covid-19 tutto è già finito? Oppure, come leggo in pochi siti poco frequentati, ci sono ancora 100 casi al giorno? Possibile che l’Europa abbia fatto contratti farlocchi con AstraZeneca? Sarebbe utile sapere se la apparente superiorità sia della Gran Bretagna sia degli USA nella produzione e somministrazione dei vaccini dipende dai loro laboratori e dalle loro industrie farmaceutiche. Vogliamo imparare qualcosa (con e senza punto interrogativo).