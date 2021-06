Abbonarsi a Domani? Provare per credere @DomaniGiornale

Diversi giorni della settimana non faccio a tempo a leggere i due/tre quotidiani che compro. Ė un buon segno: vuole dire che stavo scrivendo qualcosa di importante (sic). Poi, risolvo l’accumulo leggendo all’indietro: venerdì, giovedì, mercoledì…., quel che è rimasto.

Diventa tutto più facile. Non oso dire che sono quei quotidiani e i loro giornalisti ad essere ripetitivi (oso, oso …). Certamente, sono i non propriamente fantasiosi politici italiani a dire giorno dopo giorno frasi molto simili, a battere sugli stessi tasti, a formularsi vicendevolmente critiche vecchiotte e noiosissime.

Cosicché il quotidiano del venerdì praticamente mi evita la lettura ravvicinata dei tre/quattro giorni precedenti.

Un’operazione di questo tipo da me tentata con il Domani, debbo dolorosamente confessare, non ha funzionato. L’articolo che perdo martedì non fa la sua (ri)comparsa venerdì. Poiché, però, ha una sua validità intrinseca, talvolta per capire meglio una riflessione sulla Russia bisogna che torni a quell’articolo di tre/quattro giorni prima.

Questa è una buona ragione per abbonarsi poiché se non avete comprato il Domani proprio in quel giorno, il recupero sarà difficilissimo. L’abbonamento vi dà certezze e non vi crea ansie da perdizione.

Al contrario, sapere che, da un lato, potrete tornare a documentarvi, dall’altro, che gli articoli che seguiranno costruiscono anche su quello che avete letto vi dà certezze quanto alla crescita, all’accumulazione delle vostre conoscenze.

Forse gradireste un minor numero di politologi (sic) fra i collaboratori (sic), ma quando vi viene voglia di procedere alla comparazione con i sedicenti politologi dei quotidiani nazionali, allora noterete la differenza fra i politologi reclutati da Feltri e quelli dell’italico (non “Italicum”) stivale.

Con l’abbonamento ogni mattina avrete facile e confortevole accesso al meglio (!) della politologia italiana che è un gran bel modo di cominciare la giornata. Provare per credere.