Invito al voto @liberiegiusti #video #ElezioniPolitiche22

14 set 2022 “Sono un europeo nato a Torino. Ho sempre guardato all’Europa come il luogo migliore nel quale vivere. Sono costernato dalla campagna elettorale della destra. Una buona ragione per andare a votare è anche semplicemente andare a votare contro: contro quelli che sono confusionisti, egocentrici, sovranisti: non è da loro che l’Italia otterrà quello che dovrebbe avere per riuscire a risolvere alcuni dei suoi problemi. Non è da loro che ci aspettiamo soluzioni. Andare a votare, in questo caso, è particolarmente importante. Andate a votare e votate per i partiti europeisti”. Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica