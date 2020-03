INVITO Diseguaglianze: precisazioni, problemi, proposte #Lugano #5marzo

La Biblioteca cantonale di Lugano

ha il piacere di invitarla alla serata sul tema

Diseguaglianze: precisazioni, problemi, proposte

Incontro con Gianfranco Pasquino

In collaborazione con il Club Plinio Verda, nell’ambito del ciclo

“Luci e ombre della globalizzazione”.

Interverranno:

Gianfranco Pasquino

Professore Emerito di Scienza Politica nell’Università di Bologna

Franca Verda Hunziker

Giornalista e membro del Comitato del Club Plinio Verda

Stefano Vassere

Direttore della Biblioteca cantonale di Lugano

A volte le diseguaglianze sono differenze, anche auspicate e positive. L’unica eguaglianza indispensabile è quella di fronte alla legge, che contempla i diritti civili e i diritti politici. Dobbiamo preoccuparci non delle diseguaglianze economiche ma delle diseguaglianze di opportunità. Quando le diseguaglianze economiche, che è sbagliato ascrivere in toto agli effetti della globalizzazione, si traducono in diseguaglianze di potere politico, allora è necessario intervenire, e ne va della democrazia. La buona politica costruisce e ricostruisce eguaglianze di opportunità. I cittadini interessati, informati, partecipanti danno vita alla buona politica, la fanno funzionare, la trasformano e la migliorano.