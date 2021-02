Draghi La strada appare molto in salita

Gli osanna delle ultime tre settimane sono praticamente terminati. Chiamato a salvare la patria –non a ricostruire la politica, che non è compito suo e non sta nelle sue capacità, Draghi deve governare processi complessi. Parte dell’inizio è, inevitabilmente, in continuità con quello fatto, nient’affatto male, dal suo predecessore Giuseppe Conte. Attendo le innovazioni che più che nelle persone dei ministri tecnici debbono essere cercate e trovate nelle priorità programmatiche e, in special modo, nelle soluzioni indicate. Gli entusiasmi declinano; stanno scivolando verso premature, ma prevedibili delusioni. La strada appare molto in salita, uphill.