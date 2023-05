Una monarchia di cerimonia e di sostanza

Non c’è solo folclore, spesso elegante e bello, nella cerimonia di incoronazione. C’è sana tradizione, storia ben vissuta, legittimazione anche politica della rappresentanza e dell’equilibrio che la monarchia britannica offre e garantisce da almeno più di due secoli. Quella monarchia non soltanto sopravvive, ma dimostra di essere vitale e capace di rinnovarsi. Nel Regno Unito molto più che nelle altre otto monarchie tuttora esistenti in Europa occidentale, la monarchia incarna e esprime una visione fatta di emozioni, sentimenti, obiettivi di un popolo che mantiene la sua grandezza. Sottolineare che è un’istituzione datata che non ha più senso nel mondo del XXI secolo significa avere capito poco di quella istituzione e addirittura meno di cos’è la politica. Rilevare compiaciuti che il 38 per cento dei giovani pensano che il tempo della monarchia sia finito implica sottovalutare malamente che il 62 per cento dei britannici hanno un’opinione favorevole della monarchia e che i giovani cambieranno idea, come hanno già fatto i loro padri, con il passare del tempo. D’altronde, già adesso, il 70 percento degli intervistati ritiene che Re Carlo III farà un buon lavoro.

Il Regno Unito ha da tempo perso l’Impero, ma i discendenti di moltissimi di quelle donne e quegli uomini “colonizzati” dagli inglesi si sentono tuttora attratti da quello stile di vita, da quella cultura, dalle opportunità offerte, dai diritti di cui possono godere. Crescono i rimpianti degli inglesi per la Brexit così come, sul continente, è diffusa la consapevolezza che l’Unione Europea ha perso un protagonista significativo per la sua economia e per la sua democrazia. Rimane la speranza di un non troppo lontano ripensamento inglese e di un ritorno.

Sbagliato limitarsi a sostenere in maniera saputella che la monarchia inglese regna, ma non governa e che, dunque, nella politica è sostanzialmente irrilevante. La politica è fatta anche di simboli e di sentimenti. La monarchia è il simbolo più alto del Regno Unito, ne rappresenta appunto l’unità e, in non piccola misura, la coesione al disopra dei conflitti fra i partiti. Salvo frange eccentriche e marginali, nessuno dei tre grandi partiti inglesi pone come obiettivo l’abolizione della monarchia. Nessuno ha dimenticato il contributo importantissimo in termini di ideali e di attaccamento alla patria dato da Re Giorgio VI, il nonno di Carlo, alla guerra contro il nazismo. Infine, l’ereditarietà del monarca-capo dello stato significa anche che il sistema politico non deve affrontare gli inevitabili conflitti che si produrrebbero nell’eventualità dell’elezione di un Presidente. Di più, nessuno dubita dell’imparzialità del monarca e della sua volontà di garantire gli equilibri politici rispettando la volontà del Parlamento nell’interesse del popolo. L’ombra di preoccupazione visibile sul volto di Re Carlo indica che è consapevole dell’importanza del ruolo che dovrà svolgere. God save the king.

Pubblicato GEDI il 7 maggio 2023