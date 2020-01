La partita elettorale in Emilia Romagna #Intervista @RadioRadicale

Intervista raccolta da Roberta Jannuzzi il 2 gennaio 2020

Durata: 7 min 41 sec

ASCOLTA

▼

26 gennaio è la data del primo appuntamento elettorale del 2020.

In Calabria come in Emilia Romagna.

Ma è in quest’ultima regione che si gioca la partita più attesa.

Qui Matteo Salvini porta avanti la sua battaglia di carattere nazionale, la sinistra cerca di evitare una sconfitta storica, il movimento delle Sardine è comparso per la prima volta dando prova dell’esistenza di quell’Italia silenziosa alla quale, forse, si riferiva nel discorso di fine anno del presidente Mattarella.

Sette i candidati alla presidenza della regione Emilia-Romagna e 17 liste.

Contro il Governatore del Pd Stefano Bonaccini, Lucia Borgonzoni per il centrodestra, ma anche il candidato del M5S, Simone Benini, più quattro candidati di liste civiche, di sinistra o no-vax.

Ne parliamo con il professor Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica all’Università degli Studi di Bologna.