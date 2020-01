Il voto in Emilia Romagna, Zingaretti e le Sardine. Intervista al professor Gianfranco Pasquino @RadioRadicale

Intervista di Roberta Jannuzzi

27 gennaio 2020 – Durata: 10′ 49″

L’Emilia Romagna al centrosinistra, la Calabria al centrodestra.

Questi i risultati delle Regionali, che vedono il dem Bonaccini superare la leghista Borgonzoni e la forzista Santelli trionfare sull’imprenditore Callipo.

Crollo M5s in entrambe le regioni.

Il Pd è di nuovo il primo partito in Emilia-Romagna e il suo segretario, Nicola Zingaretti, parla di un ritorno a un sistema bipolare.

Il leader della Lega Matteo Salvini ricorda che si è fatto tutto quello che si poteva e promette che il cambiamento è solo rimandato.

Sconfitta per il M5s: capo reggente, Vito Crimi, invita a non arrendersi e a stare uniti.

Trionfo silenzioso per le Sardine che hanno contribuito a mobilitare l’elettorato

