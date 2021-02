Lezioni di Politica @EnricoLetta e @GP_ArieteRosso #BristolTALK

Programma ideato e condotto da Lorenzo Benassi Roversi

“Questa volta parliamo di politica (non di schieramenti politici!): quale legge elettorale può garantire stabilità? Come rinnovare davvero il sistema politico? Le istituzioni europee sono democratiche? Qual è il ruolo dei giovani e di quali linguaggi sono portatori? A farci da guida, saranno i libri Minima Politica e Libertà inutile, i cui temi affronteremo con l’autore, Gianfranco Pasquino, in dialogo con Enrico Letta, fondatore di Scuola di Politiche.”



In onda il 6 Febbraio 2021 su TRC